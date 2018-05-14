Havran Halk Eğitimi Merkezi Aşçılık Kursu sertifika töreni yapıldı

Kademe aşçı yardımcılığı kursu tamamlanarak 16 kursiyer belge almaya hak kazandı. Kursiyerler için belge dağıtım töreni Havran Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde yapılırken törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Kaymakam Refiki Vahit Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Asarlı, kurum amirleri, okul yöneticileri ve vatandaşlar katılırken sertifika töreni sonrası kursiyerler hazırlamış oldukları ikramları ziyaretçilere sunmalarıyla sona erdi.

2. Kademe aşçı yardımcılığı kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler yiyecek, içecek işletmelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, restoranlarda, yemek fabrikalarında ve ulaşım araçlarının yiyecek içecek bölümleri başta olmak üzere bir çok farklı alanda çalışma imkanı bulacaklar.