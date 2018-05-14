Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 14:04

Havran Halk Eğitimi Merkezi Aşçılık Kursu sertifika töreni yapıldı

Balıkesir’in Havran Halk Eğitimi Merkezi meslek edindirme kursları kapsamında açmış olduğu 864 saatlik 2.

Havran Halk Eğitimi Merkezi Aşçılık Kursu sertifika töreni yapıldı

14 Mayıs 2018 14:04

Kademe aşçı yardımcılığı kursu tamamlanarak 16 kursiyer belge almaya hak kazandı. Kursiyerler için belge dağıtım töreni Havran Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde yapılırken törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Kaymakam Refiki Vahit Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Asarlı, kurum amirleri, okul yöneticileri ve vatandaşlar katılırken sertifika töreni sonrası kursiyerler hazırlamış oldukları ikramları ziyaretçilere sunmalarıyla sona erdi.


2. Kademe aşçı yardımcılığı kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler yiyecek, içecek işletmelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya, restoranlarda, yemek fabrikalarında ve ulaşım araçlarının yiyecek içecek bölümleri başta olmak üzere bir çok farklı alanda çalışma imkanı bulacaklar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç