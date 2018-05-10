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10 Mayıs 2018 13:56

Havran Halk Eğitimi Merkezi geleneksel karma el sanatları sergisi açıldı

Balıkesir’in Havran Halk Eğitimi Merkezi’nin yıl boyunca açmış olduğu kurslara katılarak farklı branşlarda ürün veren kursiyerlerin emekleri Havran Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Havran Halk Eğitimi Merkezi geleneksel karma el sanatları sergisi açıldı

10 Mayıs 2018 13:56


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam ve kursiyer Ersin Babur’ un konuşmalarının ardından Kaymakam ve beraberindekiler sergiyi detaylı bir şekilde inceleyerek gezdiler. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 atölyede, 72 dalda, toplam 199 kurs açılırken bu kurslardan toplan 4 bin 922 kursiyer yararlandı. Yapılan çalışmaları etkileyici bulan Kaymakam Şeref Aydın bu çalışmaların organize olunarak ekonomik ayağının da canlandırılması temennisinde bulundu. Emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür eden Kaymakam Aydın ve beraberindekiler çektirilen hatıra fotoğrafının ardından karma el sanatları sergisinden ayrıldılar.


Sergi açılışında Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediyesi Meclis Üyesi Sunullah Peker, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum amirleri, okul yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.




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