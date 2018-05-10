Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam ve kursiyer Ersin Babur’ un konuşmalarının ardından Kaymakam ve beraberindekiler sergiyi detaylı bir şekilde inceleyerek gezdiler. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 atölyede, 72 dalda, toplam 199 kurs açılırken bu kurslardan toplan 4 bin 922 kursiyer yararlandı. Yapılan çalışmaları etkileyici bulan Kaymakam Şeref Aydın bu çalışmaların organize olunarak ekonomik ayağının da canlandırılması temennisinde bulundu. Emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür eden Kaymakam Aydın ve beraberindekiler çektirilen hatıra fotoğrafının ardından karma el sanatları sergisinden ayrıldılar.

Sergi açılışında Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediyesi Meclis Üyesi Sunullah Peker, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum amirleri, okul yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.