Havran kabuğunu kırıyor

Kent Müzesi bahçesinde düzenlenen toplantıya, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Asarlı, Mehmet Yılmaz, meclis üyeleri, daire amir ve müdürleri ile ilçede faaliyet gösteren oda, dernek, kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurtuluş etkinlikleri hazırlıkları ve bu güne kadar ilçeye yapılan yatırımları anlatarak, 24 Haziran seçimlerinde destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür etti.

Ersoy, Havran’da son 15 yılda yapılan gerek devlet gerekse yerel yatırımlar ile ilçenin çehresini n değiştiğini anlatarak yapılan yeni hastane, okullar ve diğer devlet yatırımları ile ilçenin köy havasından kurtularak kabuğunu kırmaya başladığını bildirdi. Ersoy, “Yeterli mi tabiiki değil, ilçemizi cazibe merkezi yapmaya kararlıyız”şeklinde konuştu.

Ardından söz alan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve dernek başkanları, kendilerinin görüşlerine belediyenin önem vermesinden dolayı Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ekibine teşekkür ettiler.