İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havran kurum amirleri öğrenciler ile bir araya geliyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde BENGİ Projesi kapsamında önceki yıllarda okul ziyaretleri yaparak öğrencilerle bir araya gelen Havran kurum amirleri bu yılda okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde BENGİ Projesi kapsamında önceki yıllarda okul ziyaretleri yaparak öğrencilerle bir araya gelen Havran kurum amirleri bu yılda okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.


Havran Kaymakamlığı ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordineli olarak planlanıp yürütülen kurum amiri ziyaretleri büyük ilgi görüyor. Öğrencilerle bir araya gelen kurum amirleri birlikte kitap okuma etkinliği yapıp, kitap okumanın önemi üzerinde dururken aynı zamanda mesleklerini tanıtıp deneyimlerini paylaşarak meslek tercihlerini yapmalarında öğrencilere ışık oluyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.