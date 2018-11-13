Havran kurum amirleri öğrenciler ile bir araya geliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde BENGİ Projesi kapsamında önceki yıllarda okul ziyaretleri yaparak öğrencilerle bir araya gelen Havran kurum amirleri bu yılda okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Havran Kaymakamlığı ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordineli olarak planlanıp yürütülen kurum amiri ziyaretleri büyük ilgi görüyor. Öğrencilerle bir araya gelen kurum amirleri birlikte kitap okuma etkinliği yapıp, kitap okumanın önemi üzerinde dururken aynı zamanda mesleklerini tanıtıp deneyimlerini paylaşarak meslek tercihlerini yapmalarında öğrencilere ışık oluyorlar.