Havran MYO 5.Geleneksel Yıl Sonu Şenliği gerçekleştirildi

Geleneksel Yıl sonu şenliği Şeyit Onbaşı mesire alanında yapıldı.

Seyit Onbaşı Mesire Alanında gerçekleşen etkinlikte yemek sonrası canlı müzik eşliğinde öğrenciler yıl boyunca yaşadıkları stresi gönüllerince eğlenerek atmaya çalıştılar. Etkinlikte öğrenciler çuval ve halat çekme yarışmaları kıran kırana geçti. Kura çekiminde ödül kazanan öğrencilere protokol üyeleri ödüllerini takdim etti. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Akın Azizoğlu, öğrencilerin ısrarı üzerine piste çıkarak oyunlara eşlik ettiler.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Bütün yıl çalıştınız çabaladınız. Ödevdi, sınavdı derken yılın sonuna geldiniz. Mezun olan arkadaşlarımız ilçemizden kısa bir süre sonra ayrılacak. İlçemizden güzel anılar ile ayrılacağınızı ümit ediyorum. Siz kıymetli öğrenci kardeşlerim Havran’ın gönül elçisi oldunuz. Zümrüt İlçemiz Havran ile ilgili pozitif düşüncelerini gittiğiniz şehirlerde lütfen anlatın. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar diliyorum” dedi. Günün anısına fotoğraf çekimi sonrası program sona erdi.

Etkinliğe Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Mehmet Baştürk, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Akın Azizoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.