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Havran Polisi gürültü kirliliğine savaş açtı

Balıkesir’in Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin abart egzoz ve tescilsiz motosikletlere yönelik uygulamaları devam ediyor.

Balıkesir'in Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin abart egzoz ve tescilsiz motosikletlere yönelik uygulamaları devam ediyor.


Vatandaşları gürültüleri ile rahatsız eden abart egzozlu otomobil ve motosikletlileri durduran polis ekipleri yaptıkları denetimlerde cezai işlem uygulayarak bazı araçları trafikten men etti. Uygulamalar ve denetimler gürültü kirliliğinden rahatsız olan birçok vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca tescilsiz ve plakasız olduğu halde kullanılan birçok motosiklet sürücüsüne ekipler tarafından gerekli cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi.

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