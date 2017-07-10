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10 Temmuz 2017 12:12

Havran’a hizmet binası ihalesi yapıldı

Havran Belediyesi yeni Belediye hizmet binası ve ticaret merkezi yapım işi ihalesi başkanlık makamında encümen ve ihale komisyonu huzurunda gerçekleşti.

Havran’a hizmet binası ihalesi yapıldı

10 Temmuz 2017 12:12


4734 sayılı kamu ihale kanunu 19.maddesine göre açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 5. inşaat firması katıldı. İnşaatın Hamambaşı meydanına yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran’ın yeni bir belediye hizmet binasına ihtiyaç duyulduğunu, mevcut binanın ihtiyacı karşılayamadığını ayrıca eski binanın tarihi bir bina olduğunu, bu binada ilçeye ayrı bir kimlik kazandırdığını belirterek “Tarihi binamızı inşallah yeni binamız olduktan sonra Kocaseyit kültür merkezi ve müzesi olarak kullanmayı planlıyoruz” dedi.




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