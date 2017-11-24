Havran’da 24 Kasım Öğretmenler Gününde duygu dolu program

Programda duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü, Daire Amirleri ve öğretmenlerinin yer aldığı program Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin konulmasıyla başladı. Çelenk takdiminden sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından, Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu 24 Kasım Öğretmenler günü programı Havran Kültür Merkezinde devam etti.

Programa İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Kaymakamı Şeref Aydın ve daire amirlerinin protokol sıralarını öğretmenlerimize bırakarak arka sıralardan takip ettiği program, salonda programı takip edenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Program Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın öğretmenler günü kutlama mesajıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu Müdürü Yalçın Demir yaparken; emekli olan öğretmen Türkan BABUR’ un yaptığı konuşma salonu dolduran izleyiciler tarafından duygu dolu gözlerle izlendi. Öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından meslek hayatına yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin töreni ve yemin eden öğretmenler adına Sercan Sevim’in konuşmaları dinlendi. Büyük emek harcanarak Türkçe Öğretmeni Salih Köroğlu tarafından hazırlanan 24 Kasım Oratoryo gösterisi, Türkçe Öğretmeni Ayşegül Özalp tarafından hazırlanan skeç, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bir anısını paylaşan Rehber Öğretmen Ramazan Güncü’nün konuşmaları, Müzik öğretmeni Mükerrer Uzun rehberliğinde öğrencilerimizin seslendirdiği şarkılar, İngilizce Öğretmeni Fatma Uyar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Apturahman Beşbaş tarafından Şehit Öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına hazırlanan gösteri ile son bulan etkileyici program gözlerde yaşlarla izlendi.

Programın son kısmında İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, emekli olan öğretmen Türkan BABUR’ a Hizmet Şeref Belgesi vermesi ve öğretmenlerin, Öğretmenler Gününü kutlaması ile son buldu. Programın ardından İlçe Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Daire Amirleri öğretmenlerin gününü karanfillerle kutladı.