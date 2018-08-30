Havran’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Programa Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri, Havran’da görev yapan yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşmanın ardından Havran Kaymakamı Şeref Aydın programa katılanları makamında ağırladı.

Bayramlaşma programından sonra Havran 15 Temmuz Şehitleri meydanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine geçildi. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamları çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylemesiyle başlayan tören İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Halil Karataş’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Sekizeylül Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni sona erdi.