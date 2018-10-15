Havran'da arıcılara destek

Balıkesir'in Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi Projesi' kapsamında arıcılık ekipman dağıtım töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ve Havran Tarım ve. Orman Müdürü İhsak Kuzu ve Balıkesir Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı birer konuşma yaptılar.

Havran'da arıcılık alanında proje hibesinden faydalanan 10 genç çiftçi belgelerini törenle aldılar. Daha sonra Kaymakam Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy araç ve ekipmanların özellikleri ile ilgiler bilgi aldı. Program pilav-ayran ikramı ile sona erdi.