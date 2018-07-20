Havran’da beyaz bayraksız okul kalmayacak

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü” kapsamında ilçede Beyaz Bayrak almak üzere müracaat eden okullar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için yapılan inceleme sonunda Beyaz Bayrak ve Sertifika almaya hak kazandı

Okulların Beyaz Bayrak ve Sertifikaları Altıeylül Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törene İl dağıtıldı. Törene Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Refik Budak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okulların yöneticileri katıldı.

Törende “Temizlik imandandır!” anlayışına sahip bir dinin mensupları olarak önce temiz olmak zorunda olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizi akademik başarı yönünden hayata hazırlamak kadar onların sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak da en önemli görevlerimizden. Okullarımızın dersliklerinden kantinlerine, spor salonlarından bahçelerine kadar temiz ve hijyen açısından kusursuz olması bizler için çok önemli.

Bizler bu amaç doğrultusunda ilimizdeki okullarımızın sağlık ve hijyen noktasında belli bir seviyeye ulaşması, örnek okullar olması için ciddi çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar sonunda hamd olsun ilimizde beyaz bayrak sertikası almaya hak kazanmış okul sayısı 560’a ulaştı. Şu an ilimizdeki 842 kurumun 560’ında beyaz bayrak sertifikası mevcut. Bu oran, Türkiye genelinde %32 iken ilimizde %67” dedi.