Havran’da çoban hayırı

Çakmak Mahallesi’ndeki hayvan sahipleri tarafından organize edilen hayıra, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kaymakam Ahmet Türköz, Belediye Başkanı Sayın Emin Ersoy, daire amir ve müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu hayır yemeği Yelligedik mevkisinde yapıldı. Dağda düzenlenen etkinlikteki esinti katılanları bunaltmadı.

Vali Yazıcı, “Bu tür etkinlikler bizlere yardımlaşmayı, bununla beraber herkesin birbirini en sağlıklı şekilde görüp, kollayıp, gözetip, muhabbetle kucaklaşmasını sağlıyor”dedi. Hayıra 500’e yakın kişi katıldı.