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14 Eylül 2017 23:33

Havran’da Dijital Çağda Eğitim ve Öğretmen Semineri

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nün Havran Belediyesinin katkılarıyla düzenlemiş olduğu Dijital Çağda Eğitim ve Öğretmen Tasavvuru Semineri, sene başı mesleki eğitim çalışmaları kapsamında, Havran Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Havran’da Dijital Çağda Eğitim ve Öğretmen Semineri

14 Eylül 2017 23:33

Eğitimci Yazar Sait Çamlıca ‘nın gerçekleştirdiği seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, idareci ve öğretmenler katıldı.


Seminere katılan eğitimcilere Sait Çamlıca‘nın “Öğretmen Tohumda Ormanı Görmeli” kitabı hediye edildi. Çamlıca, Günümüz teknolojisinin öğretmenleri, aileleri ve öğrencileri nasıl etkilediğine değindi ve öğrencileri anlayıp onlara bilgiyi değil bilgiye nasıl erişebileceğini ve bu bilgiyi etik bir şekilde nasıl kullanması gerektiğini öğretmenin üzerinde durdu. Sait Çamlıca’ya, seminerin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu tarafından teşekkür plaketi verilip çiçek takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da, öğretmenlerin yeni eğitim - öğretim yıllarını kutladı ve eğitim çalışmalarıyla ilgili kısa değerlendirmede bulundu.




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