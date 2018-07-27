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27 Temmuz 2018 16:07

Havran’da enerji hatları yerin altına alınıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde halkın yoğun olarak yaşadığı yerleşim alanları üzerinde bulunan enerji nakil hatları sökülerek, yer altına alınıyor.

Havran’da enerji hatları yerin altına alınıyor

27 Temmuz 2018 16:07


Vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli yaşam ortamları sunmayı amaçlayan Havran Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede geniş kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatan belediye ekipleri, enerji altyapısı anlamında ilklere imza atıyor.


İlçe genelindeki elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları hızla devam ederken, Yıldız Caddesi, Hamambaşı Meydanı, Cumhuriyet Caddesi üzerinden geçen enerji iletim hatları’nın deplase çalışmalarına da başlandı.


Gerilim kablolarının yer altına alınmasının yanında, mevcut aydınlatma sistemlerinin de bakımı yapılarak bunlara yenileri ekleniyor. Çalışmalar tamamlandığında Havran’da, cadde ve sokaklar daha modern ve aydınlık hale gelmiş olacak. Ayrıca bu sayede görüntü kirliliğinin de önüne geçilerek, caddeler daha estetik bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor.


Tarihinin en büyük alt yapı yenileme seferberliğinin başladığı Havran ’da geçmişe dönük sorunları tek tek çözüme kavuşturan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Göreve başladığımız ilk 3 yılı planlamaya ayırmıştık. İlçenin tamamını ele alan çalışmalarımızla geleceğe miras bir ilçe bırakma amacındayız. Gördük ki altyapı anlamında 60 yıllık bir sorun ile karşı karşıyayız. İlçemizde elektrik hatlarını yer altına alarak, vatandaşlarımızı bunun olumsuz etkilerinden uzak tutuyor ve çürümeye yüz tutmuş enerji hatlarının yanı sıra içme suyu şebeke hatları yine kamera güvenlik sistemlerinin kablolarını yenileyerek yerin altına alıyoruz. İlçemizdeki altyapı sistemlerini de son teknolojiye uygun hale getiriyoruz. Havran’ı kaliteli, modern ve estetik görünümlü bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.




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