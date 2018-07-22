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22 Temmuz 2018 15:08

Havran’da Ersoy, boş durmuyor

Balıkesir’in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hafta sonu olmasına rağmen her hafta ayrı mahallede halkla iç içe olmaya devam ediyor.

Havran’da Ersoy, boş durmuyor

22 Temmuz 2018 15:08

Ersoy, bu hafta sonu da ilçenin 5 mahallesini ziyaret ederek belediye tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


İlçenin kırsal kesiminde bulunan Hallaçlar, Dereören, Fazlıca, Kocadağ ve Hüseyinbeşeler mahallelerini ziyaret eden Ersoy, vatandaşların öneri istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.


Görevde bulunduğu süre içinde özellikle kırsal mahallelere alt ve üst yapı, yol, parke taş ile tüm belediye hizmetlerinin götürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Havran Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında ve hizmetindeyiz. Mahalle sakinlerimizin ve muhtarlarımızın bana ilettikleri tüm talepleri karşılıyoruz" dedi.


Mahalle sakinleri ile muhtarlar Emin Ersoy, mahallelerine kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Ersoy’a teşekkürlerini iletirken, burada vatandaşların düğün sünnet ve hayır cemiyetlerine de katıldı.




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