Havran'da Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir'in Havran ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin 1921 yılında çıkardığı bir yasa ile Büyük Önder Mustafa Kemal atatürk' e gazilik unvanının verildiği 19 Eylül, Gaziler günü olarak kutlanmakta. Törenler kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenk sunumunun ardından saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Program Sekizeylül Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Süleyman Uysal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Kıbrıs Gazisi Mehmet Öksüz'ün gaziler adına yaptığı konuşma uzun süre alkışlandı. Program öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Havran Kent Müzesinde Gazilere ve vatandaşlara yapılan ikramla sona erdi.

Düzenlenen törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.