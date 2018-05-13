Havran’da halk oyunları şenliği

Toplamda 159 öğrencinin katıldığı halk oyunları şenliği büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Havran Kaymakamı Şeref Aydın emeği geçen öğretmen, usta öğretici ve kurum çalışanlarını tebrik ederek ödül verirken başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri kutladı. Program öğrencilerin kurum amirleri ve okul yöneticileri tarafından kutlanması, verilen hediyeler ve çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Geceye Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hasan Çam, Kurum Amirleri, Okul Yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.