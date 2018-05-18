Havran’da İsrail ve Amerika protesto edildi

Havran Belediyesi, Havranda bulunan sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile düzenlenen protesto gösterisinde İsrail ve A.B.D. aleyhine atılan sloganlarla meydana giriş yapan gruba meydanda Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran Kaymakam Refiki Vahit Yılmaz da katıldı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurum amirleri, siyasi parti yöneticileri ve geniş bir halk katıldığı protesto gösterisi burada devam etti. Sık sık Filistinli Müslümanlara destek sloganları atılırken Kudüs’ün Müslümanlar için önemini belirten konuşmalarda yapıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Eğitim Bir-Sen Havran Temsilcisi Kazım Kaya bir konuşma yaptı. Mehmed Zeki Durmuş’un yaptığı duanın ardından protesto gösterisi sona erdi.