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28 Haziran 2018 12:25

Havran’da kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

Balıkesir’in Havran ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Havran’da kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

28 Haziran 2018 12:25


Jandarma ekipleri Havran’nın Hüseyinbeşeler kırsal mahallesinin Tosundere mevkisinde izinsiz kaçak kazı yapan Y.T., H.D., H.H.G., C.P., C.Ö., S.B., ve Ö.T.’yi 2 adet av tüfeği, 1 adet jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesi ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili olarak Y.T., H.D., H.H.G., C.P., C.Ö., S.B. ve Ö.T. şüpheliler hakkında adli yasal işlem başlatıldı.


Jandarmanın yaptığı tahkikat sırasında yakalanan şahıslardan H.D.’nin iki ayrı mala zarar verme, iki ayrı yaralama ve iki ayrı ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma olmak üzere 6 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek, şüpheli H.D. adli makamlarca Burhaniye cezaevine gönderildi.




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