Havran’da kurtuluş coşkusu

yıl dönümü kutlamaları yapıldı.

Kurtuluş etkinlikleri dahilinde Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tebrikleri başkanlık makamında kabul etti. Belediye önünde başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Anıtına kadar devam etti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptılar. Programın ikinci bölümü Hamambaşı meydanında devam etti.

Belediye Başkanı Emin Ersoy günün önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Emin Ersoy “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi. Kazakistan Halk Müziği ve Halk Dansları Gösterisi, Havran Belediyesi Halk Oyunları Gösterileri ilgiyle izlendi. Temsili Kurtuluş mizanseni gerçeğini aratmadı. Türk Bayrağını Havran Kaymakamına teslim eden kız çocuğunun elinden alan Kaymakam Şeref Aydın bayrağı öpüp alnına koydu. Kaymakam Aydın kız çocuğuna bir buket çiçek ve hediye takdim etti.

Fotoğraf yarışmasında dereye girenlere ödüllerini Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy takdim etti. Protokol üyeleri Belediye tarafından sünnet yaptırılan çocuklar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi Kurum ve özel kuruluşların katıldığı resmi geçit töreni ile program sona erdi.