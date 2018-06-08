Havran’da öğrencilerin karne heyecanı

Yoğun ve yorucu geçen bir yılın ardından karnelerine kavuşan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken öğretmenlik kariyerinin sonuna gelen Bedri Şahin’in emekli olacağını açıklaması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Havran Kaymakamı ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaz tatilini nasıl değerlendirecekleri konusunda sohbet etti. Havran Kaymakamı okuldan ayrılmadan önce öğrencilere yaz tatilinde bol bol dinlenmeleri, kitap okumaya devam etmeleri ve imkanları dahilinde Havran genelinde açılacak sosyal - kültürel ve sportif kurslara katılmalarını tavsiye etti.