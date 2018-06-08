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08 Haziran 2018 15:27

Havran’da öğrencilerin karne heyecanı

Balıkesir’in Havran ilçesi Seyitonbaşı İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Kurum Amirleri ve veliler katıldı.

Havran’da öğrencilerin karne heyecanı

08 Haziran 2018 15:27


Yoğun ve yorucu geçen bir yılın ardından karnelerine kavuşan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken öğretmenlik kariyerinin sonuna gelen Bedri Şahin’in emekli olacağını açıklaması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Havran Kaymakamı ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra yaz tatilini nasıl değerlendirecekleri konusunda sohbet etti. Havran Kaymakamı okuldan ayrılmadan önce öğrencilere yaz tatilinde bol bol dinlenmeleri, kitap okumaya devam etmeleri ve imkanları dahilinde Havran genelinde açılacak sosyal - kültürel ve sportif kurslara katılmalarını tavsiye etti.




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