Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 15:28

Havran’da Şehit Ömer Halisdemir Parkı açıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 2.

Havran’da Şehit Ömer Halisdemir Parkı açıldı

15 Temmuz 2018 15:28

Yıldönümü nedeniyle hazırlanan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı açılışlar ile başladı.


Havran Merkez Çamdibi kuran kursu öğrencileri ve velilerin katımı ile şehitlerimizi anma özel programı yapıldı. Programa Belediye Başkanı Emin Ersoy ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Müftülük görevlileri katıldı.Belediye Başkanı Emin Ersoy,Kuran Kursu öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bilgiler aktardı.


’Havran eski lise yanında yapılan Şehit Ömer Halisdemir parkın açılışı Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Asarlı, Mehmet Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve Havranlılar katılımı ile gerçekleşti.


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Geçtiğimiz yıl hükümet konağı yanındaki meydanın çevre düzenlemesini tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. Meydanın adını aldığımız meclis kararı doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Meydanı olarak belirledik. Bu yıl ise Belediyemize ait eski lisenin bulunduğu alanı meclis kararı ile Şehit Ömer Halisdemir olarak belirledik. Belediye Meclis üyelerimize katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim’ dedi.


Ersoy, “FETÖ’nün 2 yıl önce 15 Temmuz günü kalkıştığı hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin ikinci yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.


Programın ikinci bölümü 2017 yılında İzmir’de görevi başında iken şehit düşen Havranlı Polis Memuru Nedim Öner’in kabri başında Kur’an- ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından dualar edilmesi ile devam etti. Protokol üyeleri Şehit Polis Memuru Nedim Öner’in kabrine karanfiller bıraktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç