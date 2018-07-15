Havran’da Şehit Ömer Halisdemir Parkı açıldı

Yıldönümü nedeniyle hazırlanan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı açılışlar ile başladı.

Havran Merkez Çamdibi kuran kursu öğrencileri ve velilerin katımı ile şehitlerimizi anma özel programı yapıldı. Programa Belediye Başkanı Emin Ersoy ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve Müftülük görevlileri katıldı.Belediye Başkanı Emin Ersoy,Kuran Kursu öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bilgiler aktardı.

’Havran eski lise yanında yapılan Şehit Ömer Halisdemir parkın açılışı Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Asarlı, Mehmet Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve Havranlılar katılımı ile gerçekleşti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Geçtiğimiz yıl hükümet konağı yanındaki meydanın çevre düzenlemesini tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. Meydanın adını aldığımız meclis kararı doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Meydanı olarak belirledik. Bu yıl ise Belediyemize ait eski lisenin bulunduğu alanı meclis kararı ile Şehit Ömer Halisdemir olarak belirledik. Belediye Meclis üyelerimize katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim’ dedi.

Ersoy, “FETÖ’nün 2 yıl önce 15 Temmuz günü kalkıştığı hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin ikinci yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz ve mübarek kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Programın ikinci bölümü 2017 yılında İzmir’de görevi başında iken şehit düşen Havranlı Polis Memuru Nedim Öner’in kabri başında Kur’an- ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından dualar edilmesi ile devam etti. Protokol üyeleri Şehit Polis Memuru Nedim Öner’in kabrine karanfiller bıraktı.