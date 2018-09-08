Havran’da toplu sünnet şöleni

İlizyonist gösterileri ile hem sünnet çocuklarını hem de büyükleri büyüledi. Sünnet etkinlikleri Havran’ın örf ve adetlerine göre yapıldı. Sünnet çocukları anneleri ile müzik eşliğinde kınaya döndüler. Protokol üyeleri piste çıkarak sünnet çocukları ile birlikte oynadılar.

Tamer Öztoprak söylediği birbirinden güzel şarkı ve türküler ile Havranlıları coşturdu. Sevtuğ Kasapbaşoğlu Balıkesirli Sanatçı Merve, Ritmin Dans Grubu gösteri ve şarkıları ile izleyicileri eğlendirdi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Balıkesir Büyükşehir Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Fatih Aka halka hitaben birer konuşma yaptılar. Protokol üyeleri sünnet çocuklarına hediyeler verdiler. Toplu fotoğraf çekimi sonrası program sona erdi. Etkinliğe Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş’ta katıldı.