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05 Aralık 2017 10:29

Havran’da “Yaşlı Bakımı Ve Refakatçiliği “Projesi

Balıkesir’in Havran ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan “Yaşli Bakım ve Refakatçiliği” projesi ile 40 hanede 50 yaşlı ve engelliye hizmet veriliyor.

Havran’da “Yaşlı Bakımı Ve Refakatçiliği “Projesi

05 Aralık 2017 10:29

Yaşlı ve engellilerin kişisel bakımlarından evlerinin temizliğine, badanasına kadar her türlü konuda hizmet veriliyor.


Havran Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ”İlçemiz sınırları içinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, SHÇEK Aile yanında evde bakım yardımı almayan, ancak huzurevi hizmeti de istemeyen yaşlıların ve kimsesizlerin, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetine ihtiyaçları vardır. Bu bakım hizmetleri desteklenerek sorunların azaltılabileceğinin mümkün olduğu düşünülmektedir.”denildi.


40 hanede 50 yaşlı ve engelliye hizmet verildiğinin ifade edildiği açıklamada “Dolayısıyla bu projede ulaşılmak istenen amaç; Evde bakım hizmetini yerine getiremeyen ve sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu aileleri kötü yaşam koşullarından kurtarmak daha sağlıklı ortamlar sağlayabilmektir. Bu proje ile sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren ancak huzurevi hizmeti istemeyen korunmaya bakıma ve yardıma muhtaç 40 hanede yaşayan 50 kişiye Yaşlılara ve Engellilere evde bakım hizmeti verilirken, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, “Yaşlı Bakımı ve Refakatçiliği” kursunu başarı ile tamamlayan 8 kişiye de istihdam alanı sağlamak bu projenin ikincil amacını oluşturmaktadır” denildi.


Bir yıllık maliyeti 146 bin 870 TL olan proje kapsamında ayda bir olmak üzere yaşlı ve kimsesizlerin ikamet ettikleri evlerin genel temizliği, evin komple badana yapılması-eşyaların temizlenmesi, çamaşırların yıkanması ve kişisel temizlikleri yapılmakta.




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