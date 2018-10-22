Hayallerini kağıtlara çizdiler

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında özel çocukların katılımı ile Akçay kordonda boyama etkinliği yapıldı.

Edremit'te bu yıl ikinci kez kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla Akçay Nihat Tansoy İlkokulu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Edremit Hamiyyet-Feridun Sözen Özel Eğitim uygulama Merkezi'nde ki özel öğrencilerinin katılımı ile Akçay Kordon'nda boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedeniyle İtalya Kültür Bakanlığı temsilcisi arkeolog Sandra Gatti, Gaeta Belediye Başkan Yardımcısı Angelo Magliozzi, Castro Belediye Başkan Yardımcısı Alberto Antonio Capraro, Aeneas Rotası Derneği Başkanı mimar Giovanni Cafiero ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Tamer Acar, çocuklarla bir araya geldi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “ilçemize gelen yabancı konuklarımız ve başkan yardımcılarım ile birlikte Akçay Kordonda düzenlediğimiz boyama etkinliğinde özel çocuklarımızla bir araya geldik. Hayallerini kağıtlara çizen çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık. Bu dünya çocuklar gülebildiği, hayal edebildiği sürece güzel bir yer. Onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için, daha güzel bir dünya için bizler de durmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.