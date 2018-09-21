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Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısı Havran Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu toplantısı Havran Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.


Kaymakamın açılış konuşması ve hayat boyu öğrenme etkinliklerini değerlendirmesinin ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam'ın yaptığı sunumla Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslar, yapılan çalışmalar ve yeni eğitim - öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantıya katılanları bilgilendirdi. Komisyon üyelerinin görüşleri ve önerileri ele alınarak yeni çalışma yılında değerlendirilmesine karar verildi.


Havran Kaymakamı Şeref Aydın başkanlığında yapılan toplantıya Havran Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Asarlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, daire amirleri, Havran Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Bayram Alamur, komisyon üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve komisyon üyesi okul müdürleri katıldı.

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