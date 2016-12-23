Hayırlı olsun ziyaretinde projeler konuşuldu

Balıkesir’in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Havran’a yeni atanan Havran Kaymakamı Ahmet Türköz’ü makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz’ görevinde başarılar dileyerek İlçede yapımı devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Emin Ersoy kurumlar arası diyaloğun önemini belirterek “Hepimizin derdi memleketimize kalıcı hizmetler eserler bırakmaktır.” dedi. Kaymakam Ahmet Türköz’e görevinde başarılar diledi.