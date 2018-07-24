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24 Temmuz 2018 09:08

Hayırsever vatandaştan sağlık merkezi

Hayırsever vatandaş Nihat Tan, Karesi ilçesine Aile Sağlığı Merkezi kazandıracak.

Hayırsever vatandaştan sağlık merkezi

24 Temmuz 2018 09:08

Sefaköy Mahallesine yapılacak merkeze "Güner-Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi" adı verilecek.


Hayırsever Nihat Tan tarafından yaptırılacak "Aile Sağlığı Merkezi" protokolü, Balıkesir Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı. Sefaköy Mahallesine 4 hekimlik yaptırılacak merkezin adı "Güner- Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezi" olarak belirlendi. Sağlık merkezi 1 yıl içinde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Hayırsever Nihat Tan, Balıkesir’e sağlık alanında katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, yapacakları yardım nedeni ile hayırsever iş adamı Nihat Tan’a teşekkür ederek, "Bugün sağlık alanında önemli bir ihtiyacımızı gidermek için protokol imzalıyoruz. Balıkesir’i sağlık alanında da en iyi noktalara getirmiş olacağız. Bu hizmet vatandaşlarımıza büyük fayda sağlayacak bir hizmet olacak. Balıkesir, hayırseverliği ile de öne çıkmış olan bir il. Bu anlamda başta eğitim olmak üzere, sağlık ve diğer sosyal konularda çok güzel destekler var. Biz bu destekler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Tan ailesinin kazançlarının bereketli olmasını diliyor, yaptıracakları sağlık merkezinin Balıkesir’imize, Karesi ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."dedi.


Aile Sağlığı Merkezi protokolü Vali Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe ve hayırsever Nihat Tan arasında imzalandı.




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