HAYKOOP, Avrupa tarımı ile entegre oluyor

Kooperatifçilik ilişkilerinin masaya yatırıldığı toplantıda Almanya temsilcisi Kohnle “Kooperatifler özellikle küçük aile işletmelerinin aynı zamanda diğer işletmelerinde rekabette rol almalarını ve güçlü olmalarını sağlayan önemli ekonomik unsurlardır” dedi.

Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı Temsilcisi Nadine Kohnle, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen ve yönetim kurulu ile bir araya geldiği toplantıda Balıkesir’deki tarım ve hayvancılık ile iki ülke arasındaki kooperatifçilik ilişkilerini masaya yatırarak görüş alış verişinde bulundular. HAYKOOP Başkanı Faruk Özen “Öncelikle 1,5 yıl önce başlamış olduğumuz Türk-Alman İş Birliği Projesine iyi ki girmişiz diye bunu aramızda konuşuyoruz yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Böyle bir proje geldiğinde bize olumlu katkılar sağlayacağından hiç şüphemiz yoktu. Henüz üzerinde 1,5 yıl geçmiş projede ilerlemeyi biz içeriden çok net görüyoruz. Eminim ki dışarıdan bakıldığında Balıkesir kooperatifçiliğine öncelikle bu projenin katkılarının ne kadar fazla olduğunu tüm ortak kooperatiflerimiz ve kamuoyu yakından takip etmektedir. Biz Balıkesir’de zor şartlar altında kooperatifçilik yapıyoruz. Kooperatifçilik sektörü yöneticilik yapmak açısından çetin şartlar var. Öncelikle piyasa koşullarının stabil olmadığı süt ve et fiyatlarının tarımsal üretimin istediğimiz seviyelerde olmadığı bir ortamda kooperatifçilik daha da zor şartlar altında yapılmaktadır. Köylerde tarımsdal ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin kooperatif çatısı altında birleşmesiyle piyasa etkilerinden en az şekilde etkilenmeleri bizim olmasını istediğimiz bir durumdur. Kooperatifçilik onları her türlü olumsuz şartlardan korumalıdır”dedi.

Kooperatifçilik anlamında yürüyecek çok mesafe var

Bölge birliği olarak 16 ilçede 136 tane tarımsal kalkınma kooperatifinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Özen “136 tane kooperatifimiz için burada fikirler ve projeler üretip onların ve onların ortağı olan çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar, faaliyetler projeler üretiyoruz. Yapılan proje ve çalışmaların merkezinde çiftçimiz var. Çiftçimizin günlük hayatında kooperatifçiliği daha fazla kullanmasını istiyoruz. Ucuz girdi elde etmesini istiyoruz ve yine kooperatif sayesinde ürününü değerinde satmasını arzu ediyoruz. Tabi bunları yapmak kolay mı? Türkiye şartlarında çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmada gerek bakanlığımızla gerek DGRV heyetinden teknik ve idari yardımlar olmak üzere almış olduğumuz yardımlarla kendimize bir vizyon geliştirip çizdiğimiz bu yolda ilerlemeye gayret ediyoruz. Balıkesir HAYKOOP Türkiye’de sayılı gösterilebilecek birliklerin arasına girdiğini mütevaziliği bir kenara koyarak söylemek istiyorum. Bunda kooperatifçilik mantığını kavramış yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışmanın önemi büyük. Daha yürüyecek çok mesafe var kooperatifçilik anlamında, gerek ülkemiz gerekse Balıkesir kooperatifçiliğine bizlerin daha çok katacakları var diye düşünüyorum. Bu projenin oluşmasında emeği geçen başta DGRV ve bu projeye destek veren Alman Tarım ve Gıda Bakanlığına hocalarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum”dedi.

HAYKOOP’a sahip olduğunuz için gurur duyabilirsiniz

Başkan Özen konuşmasının ardından Balıkesir’deki tarım hayvancılık ve kooperatif çalışmalarını içeren yaptığı sunumun ardından Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı Temsilcisi Nadine Kohnle, Balıkesir’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Alman Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı Uluslararası Projeler biriminde çalışmaktayım. Şuan 17 ülkede, 25 projede bulunuyoruz ve bunlardan bir tanesi de Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye ile daha önceden de bir projeye de destek vermiştik 2016 yılında sona eren ekolojik tarım çerçevesinde. O proje sona erdikten sonra Türkiye bizim için önemli ve değerli bir ülke olduğundan yeniden bir projeye destek verilmesi gerektiği kararını aldık. Alman Federal Gıda ve Tarım Bakanlığının önemli konularından bir tanesi küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ve Türkiye’de de kooperatifçilik küçük aile işletmelerinin desteklenmesi söz konusu olduğundan bu alanda bir projeye destek verilmesinin uygun olacağını düşündük. Aslında kooperatifler özellikle küçük aile işletmelerinin ama aynı zamanda diğer işletmelerinde rekabette rol almalarını ve güçlü olmalarını sağlayan önemli ekonomik unsurlardır. Bu proje Türk Alman Kooperatifleri iş birliği çerçevesinde Türkiye’de ki 3 önemli merkez birliği ile çalışmaktayız. Bunlar HAYKOOP, KÖYKOP ve TARIMKOP’tur. Bu merkez birlikleri bünyesinde yer alan seçilmiş bölgelerdeki bölge birliklerinide desteklemekteyiz. Proje çerçevesinde kendilerinin kurumsallaşmalarını ve yönetimlerini daha iyi hale getirmelerini sağlarken aynı zamanda verdikleri hizmetlerinde daha iyi hale gelmesine iyileşmesine yönelik destekler sunmaktayız. Türkiye ve Balıkesir’e ilk defa geliyorum. Projenin şu ana kadar kat etmiş olduğu yoldan dolayı gerçekten memnuniyet verici sevindirici bir sonuç olduğunu görüyorum. Balıkesir HAYKOOP’un yaptığı faliyetlerden çok yerinde olduğunu bu desteklerin amacına ulaştığını gösteriyor. Bölgenizdeki HAYKOOP birliğine sahip olduğunuz için ve onlarla birlikte bu seviyeye geliştiğiniz için gurur duyabilirsiniz. Balıkesir Türkiye’yi doyuruyor cümlesini dün Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığımız ziyaret sırasında duyduk. Bu bana sunulanlarda doğru gibi geliyor. Umarım bu güzel iş birliğimiz tekrar başarılı bir şekilde devam eder. Bu günkü toplantıda da başarılı sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum”.