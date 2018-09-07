Hayvan dostu kadın köpekleri besliyor

Yaz mevsiminde yazlıkçıların yanlarında getirdiği köpekler yaz sezonu sonrası sahipleri tarafından Erdek çöplüğü bölgesine atılıyor. Çöplük civarında aç ve susuz kalan köpeklere hayvan dosttu Eva Otansev’in başkanlığındaki (HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu Erdek temsilciliği yoğun çaba harcayarak, bölgedeki hayvanlara yiyecek ve su temin ediyor.

Hayvan dosttu Otansev, başta Marmara Adası olmak üzere bölgeden çok sayıda köpeğin bu yöreye bırakıldığına dikkati çekerek, “Erdek hayvan barınağının kapasitesi de çok yetersiz olduğundan çöplük yöresindeki hayvanları barınağa alamıyoruz. Bu nedenle hepsi çok zor ortam ve koşullarda yaşam savaşı veriyorlar. Erdek’te yaşayan herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkarak destek vermeleri gerekiyor. En önemlisi de, Erdek’e yanlarında kedi ve köpekleriyle tatil için gelen vatandaşların, dönüşlerinde bu hayvanları buraya bırakmamalarıdır. Unutulmasın ki, terk edilmek tüm canlılar için acıdır" dedi.