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05 Mayıs 2018 18:24

Hazırladığı proje ile sigaranın zararlarını anlattı

Burhaniye ilçesinde, sigaraya savaş açan lise öğrencisi Mustafa Kartal Bilgehan, sigaranın zararını ispatlamak için de proje hazırladı.

Hazırladığı proje ile sigaranın zararlarını anlattı

05 Mayıs 2018 18:24

Burhaniye Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı’nda stant açan Bilgehan’ın projesi büyük ilgi gördü.


Burhaniye Anadolu Lisesi 11/D sınıfı öğrencisi Mustafa Kartal Bilgehan, sigara içen arkadaşlarını vazgeçirebilmek büyük gayret harcadığını belirterek bundan esinlenerek proje hazırlamak istediğini bildirdi.


Kendisinin sigara içmediği gibi ailesinde de sigara içenin olmadığını anlatan 17 yaşındaki Mustafa Kartal Bilgehan, “Pet şişenin ağzına koyduğum sigaranın dumanını fan yardımı ile şişenin içine verdim. 15 sigarada pamuk bu hale geldi. Sigaranın içinde yüzlerce zararlı madde var. Kimsenin sigaraya başlamamasını istiyorum. Sigaranın zararlarını her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. İçen arkadaşlarımızı da vazgeçirmeye çalışıyorum” diye konuştu. Mustafa Kartal Bilgehan’ı kutlayan Okul Müdürü Bayram Eroğlu’da, projenin büyük ilgi çektiğini söyledi.




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