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Hazırlık Maçı: Balıkesirspor Baltok: 0 - Bursaspor: 3

Balıkesirspor ile Bursaspor arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazandı.


Balıkesirspor, milli arada sahasında Bursaspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar, 9. dakikada Ali Akman, 72. dakikada Furkan Soyalp ve 90. dakikada Çağatay Yılmaz'ın attığı gollerle müsabakayı 3-0 kazandı.



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran


Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen (Vukovic dk. 46), Okan Alkan (Uğur Aygören dk. 60), Cüneyt Köz (Kağan Kayalı dk. 90 ?), Tomislav Glumac (Kuban Altınbudak dk. 82 ?), Doğa İşeri (Cumali Bişi dk. 60), Muhammed Ali Doğan (Serdar Güncü dk. 46), Furkan Çil (Bülent Cehavir dk. 60), Nizamettin Çalışkan (Celal Emir dk. 46), Mahatma Otoo (Sedat Şahintürk dk. 46), Mehmet Boztepe (Rahmi Anıl dk. 71), Abdulkadir Özgen (Steve Beleck dk. 46)


Yedekler: Batuhan Emre


Teknik Direktör: Giray Bulak


Bursaspor: Okan Kocuk (Ataberk dk. 46), Muhammed Emin (Aytaç Kara dk. 46), Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Umut Meraş dk. 46), Furkan Soyalp, Ramazan Keskin (Lima dk. 46), Burak Kapacak, Jires Kembo (Latovlevıcı dk. 46), Yusuf Erdoğan (Çağatay Yılmaz dk. 68), Ali Akman (Sakho dk. 46)


Yedekler: Barış Yardımcı, Chedjou, Stancu


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Ali Akman (dk. 9), Furkan Soyalp (dk. 72), Çağatay Yılmaz (dk. 90) (Bursaspor)


Sarı kart: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)

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