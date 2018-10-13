Hazırlık Maçı: Balıkesirspor Baltok: 0 - Bursaspor: 3

Balıkesirspor ile Bursaspor arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazandı.
Balıkesirspor, milli arada sahasında Bursaspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar, 9. dakikada Ali Akman, 72. dakikada Furkan Soyalp ve 90. dakikada Çağatay Yılmaz'ın attığı gollerle müsabakayı 3-0 kazandı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen (Vukovic dk. 46), Okan Alkan (Uğur Aygören dk. 60), Cüneyt Köz (Kağan Kayalı dk. 90 ?), Tomislav Glumac (Kuban Altınbudak dk. 82 ?), Doğa İşeri (Cumali Bişi dk. 60), Muhammed Ali Doğan (Serdar Güncü dk. 46), Furkan Çil (Bülent Cehavir dk. 60), Nizamettin Çalışkan (Celal Emir dk. 46), Mahatma Otoo (Sedat Şahintürk dk. 46), Mehmet Boztepe (Rahmi Anıl dk. 71), Abdulkadir Özgen (Steve Beleck dk. 46)
Yedekler: Batuhan Emre
Teknik Direktör: Giray Bulak
Bursaspor: Okan Kocuk (Ataberk dk. 46), Muhammed Emin (Aytaç Kara dk. 46), Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Umut Meraş dk. 46), Furkan Soyalp, Ramazan Keskin (Lima dk. 46), Burak Kapacak, Jires Kembo (Latovlevıcı dk. 46), Yusuf Erdoğan (Çağatay Yılmaz dk. 68), Ali Akman (Sakho dk. 46)
Yedekler: Barış Yardımcı, Chedjou, Stancu
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Ali Akman (dk. 9), Furkan Soyalp (dk. 72), Çağatay Yılmaz (dk. 90) (Bursaspor)
Sarı kart: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)