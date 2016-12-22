HDP’li başkanlar adliyede

PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Balıkesir İl Başkanı ile 7 ilçe başkan ve eş başkanı adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cafer Sarıtepe, Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan ve Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat’ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Bu sabah sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli daha sonra adliyeye getirildi.