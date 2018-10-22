Hem renk hem sağlık veriyor

Yanık tedavilerinde izleri tamamen yok etme özelliği taşıyan hava civa otu, aynı zamanda eczacılık alanında ilaçlara ve kremlere renk vermek için kullanılıyor.

Hava civa otu hakkında bilgiler veren tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Nurettin Gülsoy hava civa oto kökü yılladır özellikle eczacılık dalında kullanıldığına dikkat çekerek, “İlaç yapımında ilaçlara renk vermek, ruj ve ilaç ham maddesine kırmızı rengi vermek için kullanılır. Aslında kök dışarıdan bakıldığında sarı bir renktedir ama içerisinde kırmızı pikmentler bulundurmaktadır. Bu kırmızı rente alkol yada bazı yağlarda çözülmektedir. Hava civa otunun kökünü kaynatıp içtiğimizde idrar söktürücü olarak ya da müshil etkisi göstermektedir" dedi.

Kırmızı renk veriyor

Yaprakları mavi renkte olan hava civa otunun öksürük ve balgam söktürücü özelliği olduğunu kaydeden Gülsoy, "Tabii hava civa otunun en güzel özelliği kırmızı rente kremler yapmak. Bu kremler ne işe yarar? Bal mumuyla yapılan özellikle bal mumu, zeytinyağı ve alkolle çözüldüğü için kırmızı renkte kremler çok iyi yarar iyileştiricidir. Egzama yaraları, mantar, yaşlı hastaların çok yatmasından kaynaklanan yatak yaralarında inanılmaz iyileştirme özelliğine sahiptir. İşin daha etkili olan kısmı ise yanık. Yanık tedavilerinde hava civa köküyle ilgili yapılan kremler hiç yanık izi bırakmıyor. Biz bunun hodanda da denemiştik ve hodanın da hiç iz bırakmadığını görmüştük. Hodanda çiçeği iz bırakmıyor, hava civa da ise köküyle yapılan kremler yanık izlerini tamamen yok etmektedir”dedi.