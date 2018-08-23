Hemşirenin ölümü hastaneyi yasa boğdu

Balıkesir Devlet Hastanesi Şehit Turgut Solak ek hizmet binasında görev yapan ve iki yıldan bu yana morbid obezite ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan hemşire Özgül Koç hayatını kaybetti. Koç’un vefat haberi hastane çalışanlarını yasa boğdu. Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlyas Yıldıran yaptığı açıklamada, “Bu sabah hastanemizde çalışma arkadaşımızın acı haberiyle uyandık. Tek başına yaşıyordu evde sabah ablası ölü bulmuş. Arkadaşımızın morbid obez hastalığı vardı kilolu hali en üst seviyedeydi. Bu da insan sağlığını tehdit edici bir şey. Arkadaşımız kilosundan dolayı raporluydu ve mesaisine devam edemiyordu ve malulen emekli olmaya çalışıyordu. Yaklaşık 2 yıldan beri sağlık kurulu raporuyla çalışamaz pozisyondaydı. Sağlığı çalışmaya elverişli değildi ve hareket etmekte güçlük çekiyordu o derecede fazla kilosu vardı. Maalesef bugün kaybettiğimizi öğrendik” dedi.

Hayatını kaybeden hemşire Özgül Koç ikindi vakti Bahçelievler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanında toprağa verilecek.