Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 15:35

Hemşirenin ölümü hastaneyi yasa boğdu

Balıkesir Devlet Hastanesi Şehit Turgut Solak ek hizmet binasında görevli hemşire Özgül Koç’un (40) vefatı hastane çalışanlarını yasa boğdu.

Hemşirenin ölümü hastaneyi yasa boğdu

23 Ağustos 2018 15:35


Balıkesir Devlet Hastanesi Şehit Turgut Solak ek hizmet binasında görev yapan ve iki yıldan bu yana morbid obezite ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan hemşire Özgül Koç hayatını kaybetti. Koç’un vefat haberi hastane çalışanlarını yasa boğdu. Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlyas Yıldıran yaptığı açıklamada, “Bu sabah hastanemizde çalışma arkadaşımızın acı haberiyle uyandık. Tek başına yaşıyordu evde sabah ablası ölü bulmuş. Arkadaşımızın morbid obez hastalığı vardı kilolu hali en üst seviyedeydi. Bu da insan sağlığını tehdit edici bir şey. Arkadaşımız kilosundan dolayı raporluydu ve mesaisine devam edemiyordu ve malulen emekli olmaya çalışıyordu. Yaklaşık 2 yıldan beri sağlık kurulu raporuyla çalışamaz pozisyondaydı. Sağlığı çalışmaya elverişli değildi ve hareket etmekte güçlük çekiyordu o derecede fazla kilosu vardı. Maalesef bugün kaybettiğimizi öğrendik” dedi.


Hayatını kaybeden hemşire Özgül Koç ikindi vakti Bahçelievler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanında toprağa verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç