Her ayın 19'unda, saat 19.19'da, 19 TL'lik yemek menüsü ile bir araya geliyorlar

Balıkesir'in Körfez Bölgesi'nde yaşayan Çorumlular; her ayın 19'un da, saat 19.19'da ve 19 liralık menüden oluşan kaynaşma ve dayanışma yemeğinde bir araya gelmeyi gelenek haline getirmeleriyle dikkat çekiyorlar.

Körfez bölgesi ilçeleri; Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık'ta sık sık buluşan Çorumlular, Körfez Çorumlular Platformu öncülüğünde hafta sonunda da Ayvalık'ta buluştular.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli'nde bir araya gelen Çorum'da doğup büyüyen ancak iş icabı gurbette ve Balıkesir'de ikamet eden hemşerileri; Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Sarımsaklı'da bulunan Ayvalık Vilayetler Sosyal Hizmetler Birliği Tesisleri Müdürü Eşref Aksoy da yalnız bırakmadı.

Ayvalık'ta 76.sının düzenlendiği geleneksel kaynaşma ve dayanışma yemeğinde; Çorumlu sanatçı Ali Erden klavyesi ve Anadolu'nun dört bir yanına ait türküleriyle davetlileri adeta mest etti.

Geceye katılan aslen Çorumlu olan işadamı ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın muhabirimize yaptığı açıklamada, “Biz her ayın 19'unda, saat 19.00'da, gerçi günümüzde enflasyon biraz yükseldi ama 19 liralık menüyle gece düzenliyoruz. Biz bunu; Balıkesir genelinde yaşayan tüm Çorumluları bir araya getirip, birbirleriyle olan kaynaşmalarını, ilişkilerini pekiştirmek ve Anadolu'nun kültürünü Balıkesir gibi güzel bir ilimizde de koklayabilmek, birbirimizle olan hasbıhalimizi arttırmak için 7 yıldan bu yana düzenliyoruz. Rahmetli Cenk Koray da bunu hem televizyon ekranlarında işlemiş hem de bunun üzerine kitap bile yazmıştır. Çorum'un plaka numarası 19'dur. Elhamdülillah Besmelemiz 19 harften oluşur. Şükürler olsun ki; Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmıştır ve Atatürk'ün hayatı ‘19' şifresiyle, belki de bizim de bilmediğimiz bazı şifrelerle ilgilidir. Cenk Koray kitapta bahsetmedi ama ben kendi üzerimize de alınıyorum ve ‘Bence Çorum bir ayrıcalıktır' diyorum” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise, kendisinin Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan gibi Çorum da çalışmadığını kaydederek, “Ancak ben eski bir Çankırı'lıyım. Ben Çorum'a bir kez Yozgat'ta görevde olduğum yıllarda uğramıştım. Çok medeni bir kent. Tertemiz sokaklarıyla beraber keyifli bir kentti. Ben öyle gördüm. Çorum da çalışma şansım olmadı ama o intibaa ve izlenim hafızamda kaldı. Çalışmış olduğum yerlerde de Çorumlu kardeşlerimle de aynı mesailerimizi paylaşma şansım oldu. Bu arkadaşlarımın çoğunun ifa etmiş oldukları görevlerde son derece disiplinli ve özenli olduklarını gördüm.” dedi.