Hidayet Türkoğlu nikah şahidi oldu

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu genç çiftin nikah şahidi oldu.

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç’ın oğlu Öncü Kılıç, yaşamını Azerbaycanlı Nurlana Musayev(Kılıç) ile birleştirdi.

Erdek eski kamplar yolundaki bir restaurantta gerçekleşen nikaha Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan da katıldı.

Merkezi İzmir’de olup Antalya ve Adana’da şubeleri bulunan Banvit Basketbol Akademileri kurucusu Öncü Kılıç ile dans öğretmeni Nurlana Musayev Kılıç’ın nikâhlarını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza kıydı. 26 yaşındaki gençlerin nikah törenlerine seçkin bir konuk topluluğu katıldı.

Nikah şahidi olup genç çifti kutlayarak mutluluklar dileyen Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Türk basketbolunun Avrupa’nın en kaliteli ligleri arasında yer aldığına dikkati çeken Türkoğlu, “Türk basketbolunda hem çok genç, hem de deneyimli oyuncular var. Bu arada çok kaliteli antrenörlere sahibiz. Bu yıl, üçü Euroleague olmak üzere çok sayıda takımımız Avrupa’da mücadele edecek. Bu takımlarımızın Avrupa’da başarılı olmalarını diliyorum. Ekim ayında başlayacak ligimizde yer alacak takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Amacımız, ligimizin kalitesini ve izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz.”dedi.