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07 Mayıs 2018 15:43

Hıdırellez nedeniyle mezarlıkta buluştular

Balıkesir’in Edremit ilçesinde "Hıdırellez’de mezarlıkta buluşulma geleneği" asırlardır sürüyor.

Hıdırellez nedeniyle mezarlıkta buluştular

07 Mayıs 2018 15:43


Bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri’nin sürdürdükleri "Hıdırellez" geleneği kapsamında Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Kırsal Mahallesi’nin mezarlığında bu yıl da bir araya gelindi.


Türkmenler, Tahtakuşlar Mezarlığı’nı temizleyip güllerle donattı. Adaklar kestikten sonra kabristana gelen Türkmenler, burada dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ikram ettiler.


Tahtakuşlar Mahallesi sakinlerinden Ergün Armutçu, “Burada biz Hıdırellez yapıyoruz. Biz ölülerimizi ziyarete geliriz. Kahvelerimiz pişiririz. Çerezlerimizi, adaklarımızı dağıtırız. Yemeklerimize gelen misafirlere ikram ederiz. Köyümüzün gelenek ve görenekleri olduğu için bunları yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.




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