Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde evlerin kapısını kredi kartı ile zorlayarak hırsızlık yapanlar, güvenlik kamerası ile tespit edilerek yakalandı.

Susurluk'ta ikametlerin kapılarının kredi kartı ile zorlanarak soyulması üzerine polis harekete geçti. Ekipler, Bursa'dan ilçeye gelen hırsızlık şüphelileri Z.İ. ve H.L.'yi kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan Z.İ. ve H.L'nin Susurluk'ta 4 ayrı adresten telefon, çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Çevre il ve ilçe asayiş birimleri ile yapılan görüşmelerde, zanlıların Kütahya'da 3 hırsızlık olayına karıştığı, Z.İ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis memurunun beylik tabancasını çalmaktan arandığı tespit edildi. Z.İ.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 13 kaydının olduğu anlaşıldı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.