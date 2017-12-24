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24 Aralık 2017 15:04

Hırsızlığı salonun ortasına yapılan insan dışkısı çözecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahil şeridindeki yazlıkları adeta talan eden hırsızlar bu sefer tongaya düştü.

Hırsızlığı salonun ortasına yapılan insan dışkısı çözecek

24 Aralık 2017 15:04

Girdikleri evlere çaldıkları eşyaların yanı sıra zarar da veren hırsızlar son olarak bir yazlığın salonuna dışkılarını yapınca yakayı ele verdi. Dışkıyı kriminal laboratuvarda inceleyip DNA örneklerinden zanlıyı tespit eden jandarma, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahil mevkiinde bulunan yazlıklara gözünü kestiren hırsızlar, son bir ayda Tatlısu, Melyas, Martı ve Öğretmenler sitelerinde 21 evi soydu. Yorgun sitesinde de dün geçtiğimiz hafta 7 ayrı eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, yazlık evlerdeki elektronik eşyaları çaldı.


Hırsızların girdikleri evlerde buzdolaplarında buldukları yiyecekleri yedikleri tespit edilirken, evlerden birinin salonunun ortasına hırsızlar tarafından yapıldığı tahmin edilen insan dışkısı incelemeye alındı. Dışkıdan alınan numuneyi kriminal laboratuvara gönderen jandarma, çıkan DNA örneklerinden zanlıyı tespit etti. Kimliği belirlenen ancak gizli tutulan hırsızı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.




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