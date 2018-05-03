Hocası ve öğrencisi seçimlerde yarışacak

Hasan Demiraslan’ın makamında bir araya geldi. Öğrencisinin de aday adayı olduğunu öğrenen Prof. Dr. Ahmet Ergin, "Öğrencimle karşılaşmak benim için büyük onur oldu" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında ilginç bir karşılaşma yaşandı. İl Başkanı Hasan Demiraslan’ı ziyaret ederek tanışmaya gelen Balıkesir’in en genç aday adayı 18 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Erol Cansel, yine kendisi gibi aday adayı olan hocası Profesör Doktor Ahmet Ergün ile karşılaştı. Dr. Ergün öğrencisinin de aday adayı olmasından dolayı onur duyduğunu belirtirken, AK Parti Balıkesir İl Başkanı ise güzel bir tesadüf yaşandığını söyledi.

Demiraslan, "24 Haziran genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Milletvekilliği aday adaylığı başvurumuz dün itibari sona erdi. 70 kişi Balıkesir’de Milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. Yoğun bir talep vardı. Bu aday adaylarımızın arasında özelllikle dikkat çeken durumlar oldu. Balıkesir Tıp Fakültesinde Profesör olarak görev yapan Ahmet Ergün bey aday adaylğı için başvurdu. Yine Tıp Fakültesi 1.ci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Erol Cansel kardeşimizde Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. Öyle tesadüf ki Erol kardeşimiz hocamızın öğrencisi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum her ikisine de" şeklinde konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliğinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Ergün ise, "Aslen Gönenliyim. Yıllardır başka şehirlerde hizmet verdim bu ülkeye. Milletvekilleri genel seçimleri için hem sağlık alanında, hem eğitim alanında, hem de üniversitemizin daha gelişmesi adına daha fazla ne yapabilirim, öğrenci yetiştirmenin yanında ülkeme daha fazla nasıl hizmet verebilirim düşüncesiyle aday adayı oldum. Bu parti kadroları 2002’den beri insanların hayallerine bile sığmayacak kadar büyük değişiklikler yapmış bir parti. Ben de en iyi bu kadrolarla hizmet yapabileceğimi düşünerek başvurumu yaptım" dedi.

Aday adayı olan öğrencisi ile partide denk geldiği için onur duyduğunu söyleyen Ergün, "Ben buna çok sevindim. Hem bir baba olarak, hem bir Akademisyen olarak, hem de Üniversitede bir hoca olarak. Tıp Fakültesinden benimle aynı mesleği ve hatta ileride belki aynı ameliyat masasını paylaşacağım bir öğrencim kendisi. Çocuğum yaşında bir kişi olarak görüyorum onu. Onunla burada karşılaşmak benim için de büyük bir onur oldu. Ben kendim kadar ona da şans diliyorum" dedi.

Balıkesir’in en genç aday adayı Erol Cansel ise heyecanını gizleyemeyerek seçim çalışmalarını anlattı.

AK Parti’nin kutlu davasında koşmak istediğini söylediğini söyleyen Cansel, "AK Parti olarak boşa geçirecek bir saatimiz bile yok. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Hayallerimiz de, yapacağımız şeyler de daima büyük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme yaşını 18 indirmesinin ardından gençlerin önünün açıldığını söyleyen Cansel, "Şu an Türkiye’de 9 milyon gence hitap edecek ve onları TBMM’de temsil edecek bir kişiyi ihtiyaç vardı, bende bu göreve talip oldum" dedi.

Cansel son olarak hocasıyla karşılaşmasının tevafuk olduğunu belirterek, aday adaylığından dolayı memnun olduğunu söyledi.