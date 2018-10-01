HSK üyesi Köseoğlu: "15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız"

Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, “Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız” dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni tanıtım filmi olan “Sen, Umut Ol!” mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı'nın ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

"15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu, “Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak “adalet” kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.