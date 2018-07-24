İAAF Koordinatörü Ayaz, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

Eylül ayında Balıkesir’de yapılacak olan 10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu öncesi yeni yarış güzargahı hakkında bilgi almak üzere İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Ayaz ve spor yazarı Haldun Domaç ile birlikte gerçekleşen ziyaret sırasında çocuklarımızın erken yaşlarda sporla tanışması, özellikle ana branş olan Atletizmle tanışması ve çocuk yaşlarda spor disiplini ve ahlakını benimseyip sağlıklı büyümelerini ve yetişmelerini sağlamaya yönelik fikirler sunuldu. Ayrıca Eylül ayında yapılacak olan ‘’ 10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunun’’ yeni güzergahı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor yazarı ve spor yorumcusu Haldun Domaç ‘a ve IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü ve eski milli atlet Necdet Ayaz’a teşekkürlerini iletti.