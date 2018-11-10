İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Ege'nin cankurtaranlarını denetledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Ersin Yazıcı, Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Ege Bölgesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla Balıkesir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a inceleme ve ziyaretleri sırasında Vali Ersin Yazıcı eşlik etti. İlk olarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve daha sonra Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, yasa dışı göçle mücadele konusunda detaylı bilgi aldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı çalışmalar yaparak aynı zamanda cankurtaran görevi gördüğüne dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Balıkesir'de Ege'nin cankurtaranları, fedakâr Sahil Güvenlik birimlerimizi ziyaret ettik. Sahil Güvenlik ekiplerimizin başarılı, yerinde ve zamanında müdahaleler ile çoğunluğu çocuk birçok canı kurtardığına şahit oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanlıklarının denizlerde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyareti sırasında Sahil Güvenlik personeliyle tek tek görüşerek, görüş ve önerilerini dinlemeyi de ihmal etmedi.