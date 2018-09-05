Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 09:57

İdil Biret ve öğrencileri Ayvalık’ta büyüledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA), dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret tarafından verilen ve 9 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen piyano ’masterclass’ı, gerçekleşen müthiş bir konserle tamamlandı.

İdil Biret ve öğrencileri Ayvalık’ta büyüledi

05 Eylül 2018 09:57


Ayvalık Belediyesi’ne ait Alibey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.


Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) bünyesinde; 11 yıldan bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin konservatuvar bölümü öğrencilerine yönelik akademik eğitimler veren Biret, 9 öğrencisiyle "masterclass" (ustalık sınıfı dersleri) programı kapsamında konser verdi.


İki bölümden oluşan konserin finalinde sahneye gelen dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, sihirli parmaklarıyla hayat verdiği piyanosuyla kültür merkezini dolduran dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.


Konserin ardından AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali ile öğrencileri tarafından çiçeklerin takdim edildiği ünlü piyanist, albümlerini ve kitaplarını hayranları için imzaladı. İdil Biret, öğrencilerinin konserdeki başarılı performansından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öğrencilerim hakikaten son derece yetenekli ve gerçek birer müzisyenler. Performansları çok hoşuma gitti. Böyle devam etmelerini, bu heyecan ve müzik sevgisiyle kariyerlerini devam ettirmelerini diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç