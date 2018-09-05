İdil Biret ve öğrencileri Ayvalık’ta büyüledi

Ayvalık Belediyesi’ne ait Alibey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) bünyesinde; 11 yıldan bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin konservatuvar bölümü öğrencilerine yönelik akademik eğitimler veren Biret, 9 öğrencisiyle "masterclass" (ustalık sınıfı dersleri) programı kapsamında konser verdi.

İki bölümden oluşan konserin finalinde sahneye gelen dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, sihirli parmaklarıyla hayat verdiği piyanosuyla kültür merkezini dolduran dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.

Konserin ardından AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali ile öğrencileri tarafından çiçeklerin takdim edildiği ünlü piyanist, albümlerini ve kitaplarını hayranları için imzaladı. İdil Biret, öğrencilerinin konserdeki başarılı performansından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öğrencilerim hakikaten son derece yetenekli ve gerçek birer müzisyenler. Performansları çok hoşuma gitti. Böyle devam etmelerini, bu heyecan ve müzik sevgisiyle kariyerlerini devam ettirmelerini diliyorum” diye konuştu.