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23 Aralık 2016 09:56

İDO seferleri iptal

İDO seferleri iptal

23 Aralık 2016 09:56

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İstanbul-Bandırma ve Bandırma-İstanbul arasında karşılıklık sefer yapan İDO Deniz Otobüslerinin seferleri bugün de iptal edildi.
İDO’nun sabah 07:45’de Bandırma’dan İstanbul’a yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı seferi iptal edilirken, saat 12:00’de yapılacak olan Bostancı-Yenikapı Bandırma seferinin de iptal edildiği duyuruldu. Marmara Denizi ve Bandırma Körfezi’ndeki fırtına ve oluşan dalgalar devam ederken, küçük ve orta ölçekli balıkçı tekne ve motorlar da halen denize açılamıyor.



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