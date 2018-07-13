15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk Milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Balıkesir’in Edremit İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Cumhuriyet Meydanında açılacak. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletinin yaşanan destansı direnişin gözler önüne serildiği fotoğraflar Edremit İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde sergilenecek.