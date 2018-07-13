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13 Temmuz 2018 17:59

İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Edremit’te açılacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’nın objektiflerinden Türk Milletinin destansı direnişinin anlatıldığı fotoğraflardan oluşan sergi Cumhuriyet Meydanında sergilenecek.

İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi Edremit’te açılacak

13 Temmuz 2018 17:59


15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk Milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Balıkesir’in Edremit İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Cumhuriyet Meydanında açılacak. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletinin yaşanan destansı direnişin gözler önüne serildiği fotoğraflar Edremit İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde sergilenecek.




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