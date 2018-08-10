İki gündür kayıp olan yaşlı adam Kazdağları’nda sağ olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber tatil için gelen Zülküf Karataş (69), “Markete gidiyorum” diyerek otelden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yanında telefonu olmadan ayrılan ve iki gündür haber alınamayan yaşlı adamı bulmak için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve eğitimli köpeklerinde katıldığı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Güre Jandarma Zülküf Karataş’ı Çamlıbel Mahallesi yakınlarında güvenlik kamerasında tespit etti ve çalışmalar bu bölgede hızlandırıldı. Ekipler bu bölgede özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla çalışma başlattı. Kazdağları eteklerinde Çamlıbel Mahallesi’nin kırsalında dere içinde otururken bulunan Karataş’ın bitkin olduğu gözlendi. Karataş daha sonra bölgeye sevk edilen 112 Sağlık Ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Balıkesir AFAD ise yaptığı yazılı açıklamada “07.08.2018 tarihinde Edremit/Güre’de kaybolan Zülküf Karataş isimli vatandaşımız, AFAD ve Jandarma ekiplerimizin ortaklaşa çalışması sonucu Çamlıbel Mahallesi kırsalında sağ olarak bulunmuş ve sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.”dedi.