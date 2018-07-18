İki komşusunu vurup canına kıydı

Küçükfındık kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, Ahmet M, komşuları Alaaddin G. (64) ve karısı Senem G.’yi (57) tüfekle vurduktan sonra, intihar ederek canına kıydı. İddiaya göre, tartıştığı eşinin memleketine dönmesiyle bunalıma giren Ahmet M, yan komşuları Alaaddin G. ve Senem G.’yi silahla vurarak ağır yaraladı. Ahmet M, ardından evine girerek intihar etti. Ahmet M. olay yerinde ölürken, yaralanan Alaaddin G. ve Senem G. ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Senem G.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken, Alaaddin G.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.