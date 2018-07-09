İkinci el araç pazarında yaprak kımıldamıyor

El Oto Pazarında deyim yerinde ise yaprak kımıldamıyor.

Tatil döneminin başlamasıyla hareketlenmesi beklenen ikinci el araba pazarında büyük bir durgunluk yaşanıyor. Alıcının olmadığı Bandırma araba pazarında satıcılar "Bu dönemde böyle bir durgunluk hiç yaşamadık" diyorlar.

Uzun yıllardan bu yana araba alım satımı ile uğraştığını belirten Aykut Çetin “ Çok uzun yıllardan bu yana yaz döneminde böylesine bir durgunluk yaşamıyorduk. Bayramdan önce araba piyasası oldukça hareketliydi. Ancak seçimlerin bitmesiyle artan banka faizleri işlerin bir anda durmasına neden oldu. Görüldüğü gibi araba pazarında satıcı olmasına rağmen alıcı hemen hemen hiç yok. Faizler bu seviyede kaldığı sürece araba piyasası hareketlenmez. Bir de pazara giriş ücreti oldukça yüksek. Bandırma araba pazarı sadece 10 ile 12 saatleri arasında açık kalıyor. 10 Lira giriş ücreti bence fazla. Ben Bursa araba pazarında da bulunuyorum. Bursa Araba Pazarı 08 ile 17 saatleri açık olmasına rağmen o pazara da 10 TL giriş ücreti ödüyoruz” dedi.

Öz : Arabaların tamamına yakını galericilerin sattığı araçlar

"Bayramdan bu yana ikinci araba pazarında yaprak kıpırdamıyor" diyen Murat Öz ise “ Araba pazarını gezerseniz, arabaların tamamına yakını galericilerin sattığı araçlar. Yani bizler kendi kendimizi bu pazarda ağırlıyoruz. Banka faizlerinin artması işlerimizi bıçak gibi kesti. Vatandaş bu faizler varken parasını arabaya bağlamak istemiyor. İlk kez yaz döneminde böylesine bir durgunluk yaşıyoruz. Geçen yıllarda bu dönemde pazarda araba dolu olurdu. Şimdi pazarda alıcı yok. Koca pazarda bugün ya bir ya da iki araba ancak satılır. Bu durgunluğun Eylül ayında geçebileceğini düşünüyoruz” dedi.